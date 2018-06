Filhas de Mousavi dizem não poder ter contato com pais As filhas do líder oposicionista iraniano Mir Hossein Mousavi dizem que não têm autorização para entrar em contato com seus pais há dois meses, segundo comentários de um comunicado postado no site de oposição Kaleme. Mousavi e outros líderes da oposição do Irã comandaram grandes protestos de rua após o polêmico resultado da eleição de 2009, quando foi declarada a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A oposição acusou a votação de ter sido fraudada e as manifestações realizadas na época foram reprimidas pelas forças de segurança do país.