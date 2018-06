Filho de Bibi abandona posto militar e vai preso O sargento israelense Yair Netanyahu, filho do premiê Binyamin Netanyahu, está cumprindo 21 dias de prisão aplicados pelo Exército por ele ter abandonado seu posto sem permissão na sexta-feira para jantar com sua família, em Jerusalém, informou ontem o jornal Yedioth Aharonot. Sua ausência foi notada depois que jornalistas estrangeiros tentaram localizá-lo, pelo telefone, em sua unidade. Como não encontraram o militar, os repórteres telefonaram para seu comandante, que percebeu a falta do subordinado.