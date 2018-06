Filho de brasileiros libertado no Paraguai distribui cestas de Natal Arlan Fick, o adolescente paraguaio e filho de agricultores brasileiros que foi libertado pelo grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio (EPP) na quinta-feira, distribuiu hoje cestas de Natal a famílias pobres, como havia sido exigido por seus raptores, segundo o site do jornal paraguaio Ultima Hora.