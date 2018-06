Filho de candidato presidencial é morto na capital

O ministro do Interior venezuelano, Néstor Reverol, determinou que o chefe do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas, José Ramírez, apure pessoalmente as circunstâncias do assassinato. O líder opositor afirmou que seu filho foi morto ao amanhecer, por bandidos que abriram fogo para tentar roubar seu veículo.

"Lamentamos profundamente

a morte. Vamos a fundo na investigação", tuitou Reverol.

Vários dirigentes da Mesa da Unidade Democrática (MUD), aliança que reúne os partidos políticos de oposição ao presidente Hugo Chávez, culparam o governo pela falta de segurança urbana na Venezuela.

"Já começaram a aparecer atores necrófilos da oposição, politizando um acontecimento lamentável. Todos somos corresponsáveis pela segurança", afirmou o ministro. / EFE