Filho de David Rockefeller morre em acidente de avião ao norte de NY

O dr. Richard Rockefeller, 64 anos, de Falmouth, Estado do Maine, era a única pessoa a bordo do Piper PA-46 quando o aparelho caiu cerca de 10 minutos depois de deixar o Aeroporto do Condado de Westchester, em Purchase, 37 quilômetros ao norte da cidade de Nova York, de acordo com o porta-voz da família Fraser Seiler e a Administração Federal de Aviação.

"Esta é uma terrível tragédia. A família está em choque. Richard era um membro da família maravilhoso e estimado", disse Seitel.

Não ficou claro o que causou o acidente após a decolagem em uma manhã chuvosa e enevoada. Uma investigação está em andamento, disseram autoridades aeroportuárias.

Rockefeller voou de Maine para Nova York na quinta-feira para um jantar, o banqueiro e filantropista David Rockefeller, que estava comemorando seu 99º aniversário, afirmou Seitel.

Richard Rockefeller atuou como médico e professor de medicina em Portland até 2000, serviu no conselho da entidade Médicos sem Fronteiras e presidiu o Fundo da Família Rockefeller, de acordo com sua biografia no website do fundo. Ele era um dos seis filhos de David Rockefeller.

(Reportagem de Victoria Cavaliere)