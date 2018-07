Filho de ex-líder é ícone da 'nobreza vermelha'

Educado em exclusivos colégios internos da Grã-Bretanha desde os 12 anos, formado em Oxford e atualmente estudando em Harvard, Bo Guagua tem um estilo de vida que não cabe nas narrativas de sacrifício e igualitarismo apresentadas nas canções revolucionárias que seu pai, Bo Xilai, restaurou na cidade de Chongqing.

O jornal Wall Street Journal divulgou em novembro que Guagua chegou a bordo de uma Ferrari vermelha na residência do então embaixador americano em Pequim, Jon Huntsman, para um jantar com a filha do diplomata, Mary Anne Huntsman.

Inúmeras fotos que circulam na internet mostram Guagua em festas, quase sempre ao lado uma ou mais mulheres, e colegas entrevistados por jornais britânicos relataram a facilidade com que ele gastava dinheiro.

Por seu estilo pouco discreto, Guagua acabou se transformando em um dos símbolos dos privilégios desfrutados pela "nobreza vermelha" integrada pelos filhos dos altos dirigentes do Partido Comunista da China , que formam uma casta cada vez mais distante das privações sofridas pelas gerações anteriores e das enfrentadas ainda hoje pela maioria dos chineses. / C.T.