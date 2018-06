Filho de Fidel desmente novos rumores sobre morte de líder

Um dos filhos do líder cubano Fidel Castro, Alex Castro, desmentiu ontem rumores de que seu pai estaria morto. Os boatos ganharam força depois que o jornalista venezuelano Nelson Bocaranda garantiu, também ontem, que Fidel teria sofrido morte cerebral, o que o governo anunciaria até amanhã.

Bocaranda, o jornalista que revelou em primeira mão o câncer do presidente venezuelano Hugo Chávez, afirmou que Fidel está sendo mantido vivo por aparelhos e a intenção seria esperar para fazer o anúncio apenas depois de concluído o processo eleitoral na Venezuela.

Ainda de acordo com o texto publicado no blog do jornalista, o "sinal" de que o presidente cubano, Raúl Castro, anunciaria a morte do irmão seria o envio de tropas e tanques para as ruas de diversas cidades cubanas.

O desmentido de Alex Castro foi publicado pelo blog de um apoiador do regime cubano, Yohandry Fontana, e reproduzido por diversos veículos ligados ao governo. "O Comandante tem bom estado de saúde, realiza suas atividades diárias, faz exercícios, lê e se mantém bem", afirmou o filho de Fidel.

O relato de Alex Castro teria sido feito durante a inauguração de uma exposição de fotos de Fidel na cidade de Guantánamo. O filho do líder, formado em engenharia química, enveredou pela fotografia e registrou momentos da vida e das atividades do pai para compor a mostra.

A saúde de Fidel é alvo constante de rumores, que se espalham com particular força nas rede sociais e entre os veículos de comunicação ligados aos opositores do regime no exílio. Desta vez, os boatos são alimentados pela falta de um telefonema de cumprimentos a Hugo Chávez pela reeleição no domingo e pelo fato de o último artigo de Fidel no site oficialista Cuba Debate ter sido publicado em junho.

Planos. A Agência Central de Inteligência americana (CIA) publicou ontem um novo lote de 2,7 mil documentos secretos produzidos entre 1961 e 1964. Entre os papéis, há planos para assassinar Fidel Castro envolvendo até mesmo a participação de mafiosos dos EUA, com uma recompensa de US$ 150 mil.

Os documentos divulgados após o fim do sigilo faziam parte dos papéis de Robert Kennedy, secretário de Justiça, irmão e conselheiro do presidente americano John Kennedy.

A CIA, de acordo com os papéis, conversou com a máfia e com exilados cubanos anticastristas para assassinar Raúl, irmão de Fidel e atual presidente, e o líder Che Guevara. A intenção era frear o avanço da revolução enquanto ela ainda não tivesse consolidado o poder. / AP e AFP