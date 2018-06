Filho de Kadafi aparece diante da Justiça do país Saif al-Islam, filho do ditador líbio Muamar Kadafi, compareceu ontem diante de um tribunal de Zintan, no oeste da Líbia, pela primeira vez desde que foi capturado, há mais de um ano, informou o Ministério Público local. "Ele é acusado de envolvimento com a delegação do Tribunal Penal Internacional, que é acusada de levar papéis e outras coisas relacionadas com a segurança do Estado líbio", disse o porta-voz da promotoria, Taha Baara. O herdeiro do líder líbio morto em outubro de 2011 foi detido por ex-rebeldes.