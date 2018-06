Filho de Kadafi é conduzido a tribunal no oeste da Líbia

TRÍPOLI - A agência estatal de notícias da Líbia informou nesta quinta-feira, 17, que Seif al-Islam Kadafi, de 41 anos e filho aprisionado do falecido ditador líbio Muamar Kadafi, foi conduzido hoje a um tribunal, sob acusações de atentar contra a segurança do Estado, tentar fugir da prisão e insultar a nova bandeira do país. Segundo a agência, o julgamento de Seif al-Islam ocorre em Zintan, cidade no oeste da Líbia onde ele é mantido prisioneiro por milicianos.

Seif al-Islam também é acusado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de cometer crimes de guerra durante a guerra civil na Líbia, que acabou no final de 2011 com a captura e morte do seu pai, Muamar Kadafi. Seif al-Islam é o filho mais velho do falecido ditador e havia sido indicado por Kadafi como possível sucessor, antes da guerra civil estourar na Líbia em 2011.

As informações são da Associated Press