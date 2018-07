Filho de Kadafi fugiu para o Níger, dizem rebeldes

TRÍPOLI - Saif al-Islam, um dos filhos do ex-ditador líbio Muamar Kadafi, está no Níger, informou nesta quinta-feira, 27, um membro do Conselho Nacional de Transição (CNT), órgão de governo provisório da Líbia. A fonte falou em condição de anonimato.

Veja também:

ONU aprova fim da missão da Otan na Líbia

CNT evita divulgar local de enterro de Muamar Kadafi

ASSISTA: Vídeo mostra suposto abuso sexual de Kadafi

ASSISTA: Imagens do que seria o funeral de Kadafi

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

De acordo com o rebelde, Saif, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), cruzou a fronteira da Líbia com o Níger temendo por sua vida. Mais cedo nesta semana circularam informações de que o filho de Kadafi planejava se entregar à corte, mas não sabia como fazê-lo.

"Há contatos com Mali e com a África do Sul e ainda com outro país vizinho para organizar sua saída. Ele não obteve confirmação, ainda está esperando", acrescentou a fonte.

Vários parentes e aliados de Kadafi, que foi morto na semana passada e viu seu regime de mais de 40 anos ser derrubado pela revolução, fugiram para o Níger, que fica ao sul da Líbia. Familiares do coronel também cruzaram a fronteira oeste, em direção à Argélia.