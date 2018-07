Filho de Kadafi propõe se entregar à corte de Haia

TRÍPOLI - Saif al-Islam, um dos filhos do ex-ditador líbio Muamar Kadafi, e o ex-chefe de inteligência do regime Abdullah al-Senussi, ambos foragidos, disseram ontem que se renderiam, desde que sejam entregues ao Tribunal Penal Internacional da ONU. Há mandados de prisão contra os dois emitidos pela corte.

Segundo o Conselho Nacional de Transição (CNT), que governa o país, Saif e Senussi estariam dispostos a se entregar em um país vizinho. "Eles querem negociar uma maneira de se entregarem a Haia", disse Abdel Majid Mlegta, um dos comandantes militares do CNT. "Eles concluíram que não é mais seguro continuar na Líbia ou ir para um país vizinho."

Ainda de acordo com o oficial, o governo do Níger estaria pedindo dinheiro para abrigá-los. Níger e Argélia receberam alguns familiares do ex-ditador após a queda de Trípoli

O filho de Kadafi é procurado por crimes de guerra e contra a humanidade, assim como o ex-chefe de inteligência, por causa da repressão a protestos pró-democracia no começo do ano.

O TPI diz ainda estar em busca de informações sobre o caso. "Não temos confirmações ainda. Estamos em contato com o CNT", afirmou o porta-voz do tribunal, Fadi el-Abdallah. / AP e REUTERS