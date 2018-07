Filho de Kadafi se aproxima da fronteira do Níger Um dos filhos de Muamar Kadafi, Seif al-Islam, está se dirigindo para o Níger, país onde seu irmão e dezenas de integrantes do regime de seu pai já estão abrigados. Rissa ag Boula, conselheiro do presidente do Níger e membro eleito do conselho regional de Agadez, disse à Associated Press que está em contato com um grupo de tuaregues que está ajudando a guiar Seif al-Islam Kadafi. Os tuaregues estão entre os mais fortes apoiadores de Kadafi e lutaram para mantê-lo no poder.