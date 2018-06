Filho de Kadafi será julgado em setembro Saif al-Islam Kadafi, filho e antes tido como herdeiro político do ex-ditador da Líbia Muamar Kadafi, será julgado no próximo mês em Zintan, onde está preso desde novembro. "Um comitê do escritório do promotor-geral completou a investigação sobre os crimes cometidos por Saif desde o início da revolução, em 15 de fevereiro (de 2011)", disse ontem o porta-voz da corte, Taha Nasser Baara. O filho de Kadafi responderá a acusações que incluem corrupção e assassinatos, segundo o Ministério da Justiça líbio.