"Seif al-Islam será transferido da prisão em Zintan para uma prisão oficial na capital Trípoli, antes do fim da próxima semana", disse Ahmed Jehani para a AFP, citada pela Dow Jones.

"Os revolucionários de Zintan concordaram em passá-lo para as autoridades, então ele será transferido e julgado de acordo com a lei da Líbia", citou. As informações são da Dow Jones.