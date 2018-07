Filho de Murdoch e Rebekah voltam a depor Um comitê parlamentar britânico pediu a James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, e à ex-editora do jornal News of the World Rebekah Brooks que esclareçam partes de seus testemunhos sobre o escândalo de escutas ilegais, disse ontem o deputado John Whittingdale. O pedido foi feito depois que o ex-editor do News of the World Colin Myler e o responsável por questões legais do jornal, Tom Crone, disseram que Murdoch cometeu erros em seu testemunho sobre uma importante evidência. Myler e Crone também receberam convocações do comitê, assim como um ex-diretor de questões legais do jornal Jon Chapman.