Filho de Netanyahu faz críticas a árabes na internet

No início do ano, Yair Netanyahu escreveu que os muçulmanos "celebram o ódio e a morte", publicou hoje o jornal israelense Haaretz. No mesmo texto na internet, publicado depois de um ataque contra uma família que vivia em um assentamento judaico na Cisjordânia ocupada, Yair diz que "o terror tem religião, e ela é o Islã".

Yair Netanyahu, que também é um porta-voz do exército de Israel, manifestou ainda na internet o desejo de que os palestinos jamais tenham um Estado independente e soberano. Dois anos atrás, também no Facebook, o filho do primeiro-ministro israelense fez parte de uma campanha de boicote a produtos e empresas árabes, prosseguiu o periódico.

O Haaretz informou que os comentários ofensivos foram retirados do ar cerca de duas horas depois de um pedido do jornal a assessores do governo para comentários sobre o caso. O pedido foi repassado aos advogados da família Netanyahu, que qualificaram as palavras de Yair como "um uso irônico de palavras ditas por um adolescente num momento de raiva".

Os comentários foram alvo de críticas imediatas de palestinos, céticos quanto à propalada vontade de Benjamin Netanyahu de fazer concessões em troca de um acordo de paz. As informações são da Associated Press.