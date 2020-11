Filho de Trump testa positivo para coronavírus

Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, testou positivo para covid-19 e respeita atualmente uma quarentena sem apresentar sintomas, informou nesta sexta-feira, 20, um porta-voz.

"Don testou positivo no início da semana e tem respeitado uma quarentena desde que recebeu o resultado" do exame, disse o porta-voz, garantindo que o filho do presidente Trump é "totalmente assintomático".

Donald Jr., de 42 anos, é o caso mais recente de uma série de infecções por covid-19 na Casa Branca, incluindo seu pai, a primeira-dama Melania e o filho mais novo de Trump, Barron.

Na sexta-feira passada, Andrew Giuliani, conselheiro da Casa Branca e filho do advogado pessoal do presidente, Rudy Giuliani, anunciou que também tinha testado positivo para o vírus.

O governo Trump foi criticado por sua resposta à pandemia, enquanto o próprio presidente repetidamente minimizou o perigo do vírus. Os EUA registraram mais de 11,7 milhões de infecções e mais de 252 mil mortes. /AFP