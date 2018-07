Filhos de dona do 'Clarín' aceitam fazer teste de DNA Os irmãos adotivos Marcela e Felipe Herrera de Noble, herdeiros do Grupo Clarín, maior holding multimídia da Argentina, anunciaram ontem que aceitam passar por um novo exame de DNA e submeter o resultado a um banco de dados com material genético de famílias de desaparecidos do regime militar. As Avós da Praça de Maio, que há três décadas procuram bebês sequestrados pela ditadura, afirmam que eles são filhos de desaparecidos, teoria que os herdeiros do Grupo Clarín rechaçam.