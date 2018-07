Filhos de Moon devem herdar comando de Igreja Com a morte do patriarca da Igreja da Unificação, reverendo Sun Myung Moon, passa para seus dez filhos a direção da instituição famosa por seus casamentos coletivos e empreitadas comerciais. Moon, de 92 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (horário local na Coreia do Sul, noite de domingo em Brasília). Autoridades da Igreja afirmaram que o funeral acontecerá no dia 15 de setembro, em um grande centro esportivo e cultural inaugurado recentemente.