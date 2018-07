Filhos de Mubarak teriam milhões em bancos suíços

Assem al-Gohary disse que autoridades suíças investigam se um dos filhos, Alaa, estava envolvido com lavagem de dinheiro junto com outros ex-membros do regime. No Egito, Mubarak e seus dois filhos foram acusados por corrupção.

A Suíça já congelou os ativos de Mubarak e de pessoas ligadas a ele. Al-Gohary disse que a maioria desses ativos pertence aos filhos do ex-líder. O procurador-geral do Egito congelou os ativos da família presidencial em 20 de fevereiro, pouco após os 18 dias de protestos que culminaram com a queda do regime de Mubarak. As informações são da Associated Press.