Filipinas acusa China de impedir barcos de buscar abrigo

Aquino afirmou a jornalistas no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que os incidentes aconteceram na região de Scarborough, perto da costa ocidental norte das Filipinas. Ele disse que barcos chineses ficaram a 10 metros de distância de dois barcos de pesca filipinos e tocaram suas buzinas na máxima potência. Em outra ocasião, dois barcos filipinos foram expulsos da costa, apesar do mau tempo.

O governo chinês não comentou o caso imediatamente após as acusações. As informações são da Associated Press.