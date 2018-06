Filipinas apoia aumentar importância do exército japonês

Após encontro com Abe, Aquino mostrou apoio à proposta de reinterpretar a constituição pacifista do Japão, de modo a permitir que os militares defendam não apenas o Japão, mas também aliados sob ataque. O presidente filipino afirmou que as nações amigas só tem a se beneficiar com essa reinterpretação.

O partido de Abe enfrenta difíceis negociações sobre o tema com a coalizão. Sob a atual interpretação, o Exército somente pode utilizar a força para defender o Japão.

O apoio de Aquino vem em um momento no qual Japão e Filipinas estreitam os laços face à expansão militar da China, que se engaja em disputas territoriais com as duas nações. Nenhum dos dois mencionou a China. Fonte: Associated Press.