Filipinas condenam membros-chave de clã responsável por massacre em 2009

Um tribunal filipino considerou os principais membros de um poderoso clã político culpados de um massacre realizado em 2009 que deixou 57 pessoas, incluindo 32 jornalistas, mortas. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 19.

As famílias das vítimas e representantes da mídia receberam bem as condenações, mas disseram que a luta pela justiça estava longe de terminar. "Esta é uma vitória parcial", disse o repórter Esmael Mangudadatu, que perdeu sua esposa, irmãs, tia e muitos seguidores nos horríveis assassinatos de 23 de novembro de 2009. "Mesmo com as condenações, a busca das famílias por justiça permanece longe de terminar. Outras 80 pessoas acusadas ainda não foram presas", declarou o vice-diretor da Human Right Watch na Ásia, Phil Robertson.

A juiza Jocelyn Solis-Reyes condenou cinco mebros proeminentes da família Ampatuan, liderados pelo ex-prefeito da cidade Andal Ampatuan Jr., que supervisionou e liderou os assassinatos, à prisão perpétua. A pena de prisão de 40 anos é a pena máxima permitida por lei. Eles também foram condenados a compensar as famílias das vítimas.

O caso envolveu mais de 100 suspeitos e é visto como um teste do sistema judicial notoriamente sobrecarregado e vulnerável do país do sudeste asiático. Embora o assassinato em massa tenha se revelado em grande parte uma ramificação de uma violenta rivalidade eleitoral comum em muitas áreas rurais, também mostrou as ameaças enfrentadas por jornalistas nas Filipinas.

Trinta e dois dos mortos eram repórteres e trabalhadores da mídia, o que faz do caso o pior ataque a jornalistas do mundo. "Se eu tivesse o poder de matar todos eles em um piscar de olhos, eu teria feito isso. Mas percebi no final que não sou um demônio como eles'', disse Mary Grace Morales. Seu marido, repórter de um jornal local da província, e sua irmã mais velha, a editora do jornal, estão entre as vítimas.

O massacre

Ampatuan Jr. foi condenado por liderar quase 200 seguidores armados que bloquearam um comboio de sete veículos carregando a esposa, irmãs e outros parentes e advogados de Mangudadatu, um político que decidiu concorrer a governador da província de Maguindanao e desafiou o poderoso clã Ampatuan, que dominava quase todos os aspectos da vida em uma região empobrecida, assolada por uma insurgência muçulmana.

Os jornalistas se juntaram ao comboio para cobrir a apresentação de candidatura de Mangudadatu em um escritório eleitoral na capital de Maguindanao. Mangudadatu, agora legislador na Câmara dos Deputados, não estava no comboio por razões de segurança.

Os homens armados levaram o comboio, incluindo os passageiros de dois carros desavisados ​​que estavam presos no trânsito, até um topo de uma colina próxima, onde uma retroescavadeira esperava, e cavaram enormes fossas para serem usadas no enterro das vítimas e de seus veículos.

Ampatuan Jr. e seus seguidores abriram fogo contra as vítimas de perto e escaparam às pressas depois de sentirem que as tropas do exército estavam se aproximando. Os corpos gravemente mutilados foram encontrados dentro das vans, esparramados no chão ou enterrados nos boxes com alguns dos veículos, em uma cena horrenda que provocou indignação internacional e chocou muitos, mesmo em um país há muito acostumado à violência política.

Os ampatuanos negaram as acusações contra eles. Pelo menos três testemunhas contrárias ao clã foram mortas ao longo dos anos, de acordo com Nena Santos, advogada de Mangudadatu e das famílias de várias outras vítimas. Ela disse que foi ameaçada de morte várias vezes e ofereceu uma quantia enorme de dinheiro para se retirar do caso.

Gloria Teodoro, cujo marido jornalista estava entre as vítimas, disse que o governo deveria trabalhar para erradicar a mistura letal de problemas que permitiram o massacre, incluindo o grande número de armas de fogo de alta potência nas mãos de muitos políticos e clãs e uma longa cultura de impunidade arraigada. Caso contrário, ela disse que essa violência política, mesmo em uma escala menos horrível, continuaria. /AP