Hoje, o presidente Benigno Aquino III, das Filipinas, e o presidente Susilo Bambang Yudhoyono, da Indonésia, acompanharam a assinatura do texto, que delimita as fronteiras das zonas econômicas exclusivas de cada país no Mar de Mindanao e no mar de Celebes. Os países também assinaram acordos de cooperação contra o terrorismo e para melhorar a educação. Fonte: Associated Press.