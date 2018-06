Filipinas enviam provas contra China para tribunal

O Secretário de Relações Exteriores das Filipinas, Albert del Rosario, disse em uma entrevista coletiva que os documentos enviados eletronicamente ao tribunal em Haia possuem quase 4 mil páginas de análises e evidências documentadas.

As autoridades Filipinas levaram suas disputas territoriais com a China para a arbitragem internacional em janeiro de 2013 após navios do governo chinês assumiram o controle de uma região disputada na costa noroeste das Filipinas. Os representantes do governo filipino pediram ao tribunal para que declare ilegais as reivindicações da China sobre cerca de 80% de águas estratégicas e o confisco por Pequim de oito trechos de águas rasas e recifes no Mar do Sul da China.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China Hong Lei disse em uma entrevista coletiva, na quarta-feira passada, que a China nunca aceitará, nem participará, de qualquer arbitragem internacional pelas Filipinas.

O governo filipino instou outros reclamantes a se juntarem ao caso, mas nenhum deles até agora prosseguiu publicamente. China, Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã travam disputam em torno do Mar do Sul da China. Fonte: Associated Press.