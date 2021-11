Filipinas irão reabrir fronteiras para brasileiros com estadia de até 59 dias 

As Filipinas, na Ásia, vão reabrir suas fronteiras para alguns turistas estrangeiros a partir de 1º de dezembro, anunciaram as autoridades governamentais na sexta-feira, 26. Entre os selecionados, brasileiros e israelenses serão os maiores beneficiados, podendo permanecer por até 59 dias na região devido a acordos existentes entre os países.

Conforme o porta-voz presidencial em exercício, Karlo Nograles, estrangeiros vacinados de países considerados de baixo risco pelas Filipinas para covid-19 terão permissão média para permanecer por um período inicial de 15 dias, a exemplo dos australianos, alemães e italianos.

O Departamento de Relações Exteriores das Filipinas publicou uma série de diretrizes para as entradas temporárias no país, a exemplo da necessidade dos turistas possuírem bilhetes válidos para sua viagem de retorno e passaportes válidos com validade superior a 6 meses além do período de estadia contemplado.

Portadores de passaportes administrativos especiais (SAR) de Hong Kong e portadores de passaportes da Região Administrativa Especial (RAE) de Macau, província da China, estão autorizados a entrar nas Filipinas sem visto para uma estadia que não ultrapasse 14 dias. Já os portadores de passaportes portugueses de Macau e portadores de passaportes britânicos de Hong Kong não poderão ficar no país sem visto por mais de sete dias. / REUTERS. Colaborou Júnior Moreira Bordalo.