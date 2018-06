Filipinas: Milhares de pessoas deixam suas casas com chegada de tempestade O Escritório Meteorológico das Filipinas reduziu, neste sábado, a categoria do tufão Maysak para tempestade. Milhares de pessoas deixaram suas casas no litoral nordeste do país, direção para qual o tufão se dirigia depois de ter matado quatro pessoas e destruído centenas de casas na Micronésia.