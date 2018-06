Filipinas: Número de mortos por tufão passa de 5 mil

Até o momento, 4.919 corpos foram recuperados em Leyte, Samar e ilhas próximas, disse Mar Roxas, secretário de Interior das Filipinas. Mais 290 pessoas morreram em outras partes das regiões sul e central do arquipélago filipino, disse Eduardo del Rosario, comandante da defesa civil local.

O número de mortos, no entanto, tende a subir ainda mais, à medida que avançarem os esforços de resgate e recuperação.

De acordo com Rosário, 1.611 pessoas continuam desaparecidas desde a passagem do Haiyan, batizado entre os filipinos de Yolanda. Fonte: Associated Press.