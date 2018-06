Filipinas promoverá uso de métodos contraceptivos Em oposição à Igreja Católica Romana, o presidente das Filipinas, Benigno Aquino III, anunciou neste sábado que assinou uma lei que promoverá o uso de métodos contraceptivos e programas de educação sexual e planejamento familiar no país. Assinada no dia 21 de dezembro, a lei só foi divulgada neste sábado por causa da "sensibilidade" do tema, disse a porta-voz do presidente, Abigail Valte.