Filipinas protestam contra presença da China em recife

O Secretário dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Albert del Rosario, disse à Associated Press que as Filipinas apresentaram o protesto contra Pequim no mês passado, depois de aeronaves de monitoramento confirmaram embarcações chinesas no recife de Johnson, nas ilhas Spratly. O governo filipino considera a atitude como uma violação ao pacto de não-agressão.

Em resposta, Pequim disse que o recife pertence à China, disse del Rosário. Ele afirmou que não está claro o que a China pretende construir no local, que Manila considera como parte da província ocidental de Palawan. O secretário afirmou que uma possibilidade é a construção da pista de pouso, enquanto outro funcionário do governo levantou a hipótese de uma base militar.

Outro membro sênior do governo disse, com a condição de não ter o nome publicado, que embarcações da China foram detectadas por aviões da Força Aérea no local há seis meses. Durante as buscas pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines, em março, as aeronaves também avistaram pelo menos um navio chinês no local, acompanhado por outras embarcações menores. Fonte: Associated Press.