Filipinas removerá 100 mil moradores antes de tufões O governo filipino planeja retirar cerca de 100 mil residentes de casas próximas aos seis principais rios do país até junho. A medida pretende proteger os moradores e controlar inundações. Segundo o subsecretário do Interior, Francisco Fernandez, o plano é limpar as áreas próximas a rios da capital Manila antes da temporada de tufões, que começa em junho.