Filipinas resgatam passageiros de balsa desaparecida

O capitão da embarcação M/V Maharlika II ordenou que os 58 passageiros e os 25 tripulantes abandonassem o barco depois que este começou a inclinar devido à agitação da água e os ventos fortes na metade de sua viagem na costa da província de Leyte, disseram a diretora do Escritório de Defesa Civil, Blanche Gobenciong, e funcionários da guarda costeira.

Um navio, enviado pela empresa proprietária da embarcação Maharlika, conseguiu resgatar 34 pessoas, e dois navios estrangeiros, incluindo um navio-tanque de combustível, salvaram um número ainda desconhecido de passageiros e tripulantes, de acordo com o funcionário da guarda costeira das Filipinas Noel Torralba no centro da cidade de Surigao, para onde os sobreviventes foram transportados.

A balsa deixou a cidade de Surigao ao meio-dia deste sábado, mas o capitão da embarcação enviou um pedido de socorro cerca de três horas mais tarde depois de o barco ter parado devido a problemas no motor.

A balsa não foi encontrada quando o primeiro navio de resgate chegou na região aonde ela tinha parado, desencadeando temores que o barco tinha afundado, disse o funcionário da guarda costeira Joan Endrina, em Manila. Ondas grandes foram registradas na área do acidente, mas a região não foi diretamente afetada por uma tempestade proveniente do norte das Filipinas, acrescentou. Fonte: Associated Press.