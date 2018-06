Filipinas se preparam para passagem de tufão

O tufão Rammasun carrega ventos de 120 quilômetros por hora e rajadas de vento de até 150 quilômetros por hora. O tufão deve alcançar o território filipino ainda nesta terça-feira, chegando à província de Albay ou Sorsogon, onde os moradores foram encaminhados a abrigos de emergência.

As escolas de várias cidades suspenderam as aulas, inclusive na capital, Manila, e cerca de 50 voos domésticos e quatro voos internacionais já foram cancelados devido a más condições climáticas.

Albay, cerca de 340 quilômetros a sudeste de Manila, é uma província sujeita a desastres. Em 2006, o vulcão Mayon queimou vilas e matou cerca de 1.600 pessoas.

Na manhã desta terça-feira, no horário local, o tufão estava a 180 quilômetros a leste da cidade de Legazpi, informou Rene Paciente, do centro de previsões climáticas da Filipinas. Fonte: Associated Press.