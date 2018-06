Filipinas: Sobe a 17 cifra de mortos em colisão no mar

Até o momento, segundo ela, mais de 525 pessoas foram resgatadas, mas o número de vítimas ainda pode aumentar, já que cerca de 700 passageiros estavam a bordo da balsa no momento da colisão.

O choque entre as embarcações ocorreu durante a noite (hora local), em uma área não muito distante do porto de Cebu. Muitos passageiros dormiam no momento do acidente.

Diversas pessoas pularam na água depois da colisão, mas testemunhas afirmaram ter visto corpos no mar e há temores de que algumas pessoas tenham ficado presas no interior da balsa, que afundou. Fonte: Associated Press.