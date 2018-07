Filipinas: terremoto de 5,2 graus leva pânico a Masbate

Oito pessoas tiveram ferimentos leves após serem atingidas por destroços, disse o prefeito de Masbate, Socrates Tuason, na rádio nacional. "Houve pânico, as pessoas ficaram com medo de sair de casa", afirmou. "As pessoas estavam tomando café da manhã e se preparando para ir ao trabalho e à escola quando o terremoto aconteceu."

Rachaduras apareceram em alguns prédios em Masbate. Muitos dos 90 mil moradores da cidade foram orientados a ficar em casa durante o dia, completou o prefeito. O Escritório de Defesa Civil em Manila disse que seis tremores secundários foram sentidos horas depois do terremoto inicial.

O tremor de hoje acontece exatamente um mês após um terremoto de magnitude 6,7 graus atingir a ilha central de Negros, destruindo estradas, esmagando casas e causando grandes deslizamentos de terra que mataram pelo menos 113 pessoas.