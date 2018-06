Filipinos pedem cancelamento de shows de Lady Gaga

Cerca de 70 membros de um grupo conhecido como Biblemode Youth Philippines fizeram o protesto diante da prefeitura de Pasay e disseram se sentir ofendidos com a música e vídeos da cantora, principalmente com a canção "Judas", que, segundo eles, caçoaria de Jesus Cristo.

As apresentações de Lady Gaga nas Filipinas fazem parte da turnê "Born this Way", que passa pela Ásia. O prefeito de Pasay, Antonino Calixto, diz que pediu aos organizadores do evento que garantam o cumprimento das regras e regulamentos estipulados na autorização concedida pela administração municipal.

"Embora respeitemos a expressão artística e musical, não permitirei que ninguém ou qualquer grupo protagonize atos que podem ser de alguma forma questionáveis em qualquer local sob minha jurisdição", disse o prefeito em comunicado.

No começo da semana, um show de Lady Gaga que aconteceria em 3 de junho na Indonésia foi cancelado após protestos de islâmicos linha-dura e políticos conservadores. As informações são da Associated Press.