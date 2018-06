Filipinos protestam em frente à embaixada dos EUA

Um policial e um manifestante ficaram levemente feridos. Os manifestantes tentaram invadir a embaixada e a polícia os repeliu com o uso de cassetetes e escudos. O protesto ocorre no Dia da República das Filipinas, que também é conhecido como um dia de amizade entre filipinos e norte-americanos.

Vencer Crisostomo, presidente do grupo jovem Anakbayan, afirmou que o acordo assinado entre os dois aliados em abril é desigual e representa a venda da soberania nacional. Crisostomo alertou que o acordo servirá para piorar as tensões com a China, que está envolvida em disputas territoriais no Mar do Sul da China.

O ex-congressista Teddy Casino, da Nova Aliança Patriótica, seguiu a mesma linha de pensamento e afirmou que o acordo representa uma relação neocolonial. Ele insistiu à Suprema Corte para declarar o pacto de defesa inconstitucional. Fonte: Associated Press.