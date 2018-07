Filme sobre vida de Néstor Kirchner estreia em novembro

O filme Néstor Kirchner, documentário longa-metragem que relata a vida do ex-presidente da Argentina, estreia no dia 17 de novembro, quando o Partido Justicialista (PJ) comemora o dia do militante peronista. O evento terá 6 mil convidados. No dia 22, o filme poderá ser visto em 150 salas de cinemas de todo o país.

O documentário, que omite alusões sobre as viradas ideológicas do marido da presidente Cristina Kirchner e os casos de corrupção nos quais esteve envolvido, começou a ser rodado no início de 2011, poucos meses depois da morte de Kirchner, em outubro de 2010. A ideia do filme, do qual participou a filha caçula do casal Kirchner, Florencia, uma estudante de cinema, foi inspirada na obra Lula, o filho do Brasil.

O diretor uruguaio Adrián Caetano, autor do premiado O Urso Vermelho, foi o escolhido na época para rodar a vida de Kirchner. Quando estava quase terminando a obra, Caetano entrou em rota de colisão com o governo, que rejeitou a edição pouco apoteótica do uruguaio e o nome que ele desejava para o filme: O Pinguim Louco. O filme foi concluído pela diretora Paula Luque, cineasta de confiança e ex-mulher do secretário de cultura, o kirchnerista Jorge Coscia.

Hollywood. Há poucas semanas, a presidente Cristina ordenou a construção do Polo Audiovisual, um centro de produção de vídeo e cinema subsidiado pelo Estado. O local, ironicamente batizado de Hollywood Kirchnerista, terá 12 mil metros quadrados e será instalado na Ilha Demarchi, entre o bairro de La Boca e o elitista Puerto Madero.

A presidente defendeu a obra, afirmando que o cinema "transmite os valores e a cultura dos argentinos". A oposição afirma que o governo pretende criar conteúdos audiovisuais com alto conteúdo ideológico e com fins propagandísticos.

Nos últimos anos, o governo Kirchner transformou-se em um dos principais produtores de TV da Argentina. Por meio do Ministério do Planejamento Federal, o Estado subsidiou cerca de mil horas de conteúdo de ficção para cinema e TV.

Ficção. Uma das obras foi a minissérie O Pacto, uma versão romanceada da compra, realizada em 1977, da única fábrica de papel de jornal do país, a Papel Prensa. Na série, o CEO do Grupo Clarín, Hector Magnetto, é mostrado como um implacável vilão que adquire a fábrica de forma ilegal graças às conexões com a ditadura militar. / A.P.