Fim de ajuda dos EUA aos territórios entra em vigor A Autoridade Palestina (AP) informou ontem que o congelamento de US$ 81 milhões em ajuda financeira americana na Cisjordânia entrou em vigor. A punição foi autorizada pelo Congresso americano na tentativa de impedir a AP de buscar o reconhecimento do Estado palestino na ONU, no mês passado.