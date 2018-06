‘Financiamento atinge imagem de Santos’

"A revelação do possível financiamento por parte da Odebrecht à campanha do presidente Juan Manuel Santos tem um efeito direto sobre sua popularidade e imagem na opinião pública.

Mas, em termos institucionais, Santos continua tendo maioria parlamentar e forte influência sobre as instituições judiciais. Se nada for comprovado, tudo acabará sendo um escândalo passageiro, sem maior impacto político.

No caso da oposição, já se observam os efeitos, com uma possível divisão no Centro Democrático após as revelações sobre o financiamento da Odebrecht à campanha de Óscar Zuluaga. As relações de força dentro do partido devem mudar. É um golpe forte na agenda política 'anticorrupção'. O impacto depende de como as campanhas manterão o tema vivo."

* À repórter Fernanda Simas