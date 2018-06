Finlandeses votam nas eleições municipais Os finlandeses votaram neste domingo nas eleições municipais, com 10 mil candidatos disputando 37 mil cargos de prefeitos e vereadores. Os resultados deverão ser divulgados na madrugada da segunda-feira. O voto municipal não deverá afetar a composição do governo nacional, atualmente liderado pelos conservadores. A estimativa é que 1 milhão de eleitores tenham votado neste domingo. As informações são da Associated Press.