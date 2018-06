Finlândia identifica autor de ataque com faca como marroquino de 18 anos

HELSINQUE - O homem suspeito de matar duas mulheres e ferir oito pessoas com uma faca na Finlândia na sexta-feira é o marroquino Abderrahman Mechkah, de 18 anos, informou a Justiça finlandesa nesta segunda-feira, 21.

A polícia já havia solicitado que Mechkah, que tinha um pedido de asilo pendente, permaneça preso durante as investigações. As autoridades também pediram que outros quatro marroquinos detidos por suspeita de envolvimento continuem detidos.

"São suspeitos de ter participado nos assassinatos e nas tentativas de assassinato cometidos com uma intenção terrorista. Eles negam qualquer envolvimento nos fatos", afirma um comunicado do Escritório Nacional de Investigação (NBI), que pediu a detenção provisória dos quatro.

Mechkah está sendo investigado por acusações de dois homicídios com intenção terrorista e oito tentativas de homicídio com intenção terrorista, de acordo com a polícia. Se o caráter terrorista do incidente for confirmado, este seria o primeiro ataque terrorista na Finlândia.

No domingo, a polícia interrogou o agressor, que permanece hospitalizado depois de ter recebido um tiro na perna durante a ação da polícia que resultou em sua detenção poucos minutos depois do ataque. Na terça-feira, ele, que está em detenção provisória, terá uma videoconferência com um juiz, informou o NBI. / AFP e REUTERS