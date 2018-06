Finlândia: Stubb deve se tornar novo premiê

Stubb venceu a sua companheira de partido e ministra de Assuntos Sociais e de Saúde, Paula Risikko, por 500 votos a 349 na votação pela liderança do Partido da Coalizão Nacional da Finlândia, de centro-direita.

Stubb irá substituir o atual primeiro-ministro Jyrki Katainen, que depois de sair do governo vai buscar um cargo na União Europeia.

O gabinete de Katainen vai renunciar na segunda-feira. Uma nova equipe será nomeada até o final de junho e deve contar com membros dos cinco partidos que fazem parte da coalizão agora liderada por Stubb.

É provável que o novo governo fique no poder até as próximas eleições parlamentares no país, marcadas para abril de 2015. Stubb vai enfrentar no poder a difícil tarefa de recuperar a economia em crise da Finlândia, impondo cortes de gastos impopulares e aumentos de impostos que visam corrigir as frágeis finanças públicas finlandesas. Fonte: Dow Jones Newswires.