Fique por dentro: A mídia e as eleições na França

O primeiro turno das eleições presidenciais na França será realizado no dia 22 de abril.

O país tem uma lei eleitoral distinta, que determina que as TVs e rádios dediquem o mesmo tempo e destaque a cada candidato na sua cobertura sobre as eleições.

Já os jornais seguem suas linhas editoriais para dar mais destaque a um ou outro candidato.

O jornalista da BBC George Lentze explica as diferenças na cobertura da mídia e aborda o importante papel que as redes sociais estão exercendo nesta campanha em particular.