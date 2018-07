Fique Por Dentro: Quem são os oligarcas russos?

Eles são mais conhecidos por seu estilo de vida glamoroso, iates repletos de modelos e investimentos milionários em times de futebol.

Mas, ainda que muitos vivam exilados, os chamados oligarcas russos também têm um papel importante na história recente do seu país.

Bilionários, cuja fortuna coincidiu com o início do governo do ex-presidente Bóris Yeltsin,eles atuam em áreas diversas, como engenharia, petróleo e mídia.

O jornalista Yevgeny Kanevsky, da BBC Rússia, explica quem são, o que fazem e como surgiram os oligarcas russos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.