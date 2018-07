Fique por dentro: Tensão no Mar da China Meridional

Neste vídeo, o editor de China do Serviço Mundial da BBC, Shirong Chen, responde as principais questões sobre as tensões no Mar da China Meridional.

A região vive momentos difíceis porque vários países reivindicam o arquipélago Spratly, de grande interesse para a indústria pesqueira e rico em recursos naturais.

Como as fronteiras das águas territoriais dos países vizinhos - China, Vietnã, Filipinas e Brunei - não são claramente definidas, historicamente as ilhas Spratly vêm sendo exploradas por diferentes nações.

Para evitar um agravamento das tensões, um acordo foi fechado entre países da região, mas como ele não tem força de lei, pouco fez para mudar a situação.

