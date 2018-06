Flatulência de vacas provoca explosão na Alemanha

A polícia informou em comunicado que "um foco de energia elétrica estática aparentemente denotou a explosão". O teto do estábulo ficou ligeiramente danificado e uma das vacas sofreu queimaduras leves. Nenhuma pessoa ficou ferida.

O impacto ambiental da pecuária é elevado. O gado é capaz de liberar grande quantidade de gás metano por meio de arroto e flatulência. A polícia não informou a quantidade de gás acumulado no estábulo em Rasdorf, mas contou que as 90 vacas estavam fechadas no abrigo provavelmente por causa do frio. Fonte: Associated Press.