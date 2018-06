Flórida pode aprovar lei de uso de aparelho que impede motorista de dirigir se pego no bafômetro

MIAMI - Uma lei que obriga o uso de um dispositivo para impedir um veículo de dar a partida com um motorista condenado por dirigir alcoolizado, sem a necessidade da ordem de um juiz, avança no Legislativo da Flórida.

Segundo a iniciativa, que foi aprovada na terça-feira em um segundo comitê, o aparelho será de uso obrigatório por seis meses para as pessoas que forem condenadas pela primeira vez por dirigir sob os efeitos do álcool.

O dispositivo, que é instalado no veículo e deverá ser pago pelo infrator, detecta com um sopro o teor alcoólico sanguíneo do motorista e bloqueia o acesso caso esteja acima do permitido, ou seja, 0,08%.

Atualmente, a lei da Flórida requer que as pessoas condenadas por dirigir alcoolizadas instalem o dispositivo de bloqueio apenas se forem ordenadas por um juiz.

Se a iniciativa for aprovada, não necessitará da decisão de um juiz, e o tempo que o motorista deverá usar o dispositivo dependerá do nível do álcool detectado e da quantidade de infrações.

Nos EUA, 28 Estados e Washington requerem esse dispositivo para motoristas condenados pelo crime de dirigir alcoolizado. / EFE