Flórida será crucial em luta pela reeleição

"Assim como em 2008, o voto hispânico terá novamente um papel importante na eleição do ano que vem. A Flórida é o maior 'swing state' (Estado que oscila entre democratas e republicanos) e tem definido a eleição. George W. Bush conquistou a Flórida e venceu Al Gore. Obama venceu em 2008 porque reverteu o pêndulo na Flórida", disse Amandi.

Nos cálculos do consultor, pouco mais da metade do crescimento eleitoral de Obama na Flórida em relação ao democrata John Kerry, derrotado por Bush em 2004, veio do voto hispânico. O desempenho entre os hispânicos também ajudou Obama em Estados como Novo México, Nevada e New Jersey.

No Texas, segundo Amandi, 61% do crescimento dos democratas na eleição vencida por Obama veio do voto dos latinos, uma ameaça real aos republicanos no reduto da família Bush e do governador Rick Perry, um dos principais pré-candidatos do Partido Republicano.

Nas últimas eleições para o Congresso, em que Obama perdeu a maioria na Câmara dos Deputados, Amandi e Thom Mozloom, da produtora MNetwork, também produziram comerciais do presidente pedindo votos em espanhol.

Obama voltou a prometer o "sueño americano" às famílias hispânicas, mas o endurecimento das leis anti-imigração em várias regiões mostra que ele não correspondeu às expectativas que criou.

Por outro lado, diz Mozloom, uma pesquisa da B&A International feita no fim de 2009 mostrou que a crise econômica que desemprega mais os latinos, as guerras que vitimam muitos soldados hispânicos, a educação e a saúde são temas que aparecem na frente das leis de imigração entre as preocupações da comunidade de língua espanhola.

Mesmo evitando responder claramente que conselhos tem para oferecer à campanha de Obama, Amandi sugere que a estratégia democrata será desconstruir o discurso conservador de reforço das fronteiras.

A ideia é mostrar que o Tea Party não tem uma posição ideológica contra a imigração para proteger os empregos dos americanos, mas uma visão hostil em relação aos hispânicos enquanto grupo étnico.

"Os republicanos estão fazendo um jogo perigoso ao defender extremos em relação às leis anti-imigração", disse Amandi. "Atacar os latinos pode ser um suicídio político, porque a demografia mostra que não se vence as eleições nos EUA apenas com o voto dos brancos." / A.R.