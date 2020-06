Floyd morreu de asfixia devido a compressão no pescoço e nas costas, diz autópsia particular

Uma autópsia independente encomendada pela família de George Floyd determinou que a causa de sua morte foi "asfixia por pressão constante", anunciaram na segunda-feira, 1, os advogados da família.

Nenhuma condição médica subjacente causou ou contribuiu para a morte de Floyd, disse o médico legista Michael Baden em entrevista coletiva. Ele disse que Floyd não respondeu à RCP ou choque cardíaco na ambulância que o transportou para o hospital.

A forma de morte foi homicídio, concluiu a autópsia independente.

Os resultados diferiram da autópsia preliminar do examinador médico do condado de Hennepin, que afirmou não haver evidência de asfixia traumática - privação de oxigênio - ou estrangulamento. O médico legista concluiu que a morte de Floyd foi causada por uma combinação "do Sr. Floyd ser contido pela polícia, suas condições de saúde subjacentes e quaisquer possíveis intoxicantes em seu sistema".

Benjamin Crump, advogado de Floyds, disse na entrevista coletiva que o homem morreu do lado de fora da loja da esquina.

"Os policiais o mataram com um joelho no pescoço por quase nove minutos e dois joelhos nas costas, comprimindo os pulmões", disse Crump. "A ambulância foi seu carro funerário."

Antonio Romanucci, outro advogado da família, acrescentou que o peso dos outros oficiais, Thomas Lane e J.A. Kueng, impediu o sangue de fluir no cérebro de Floyd e o ar de entrar nos pulmões.

Crump disse que a família de Floyd quer que a acusação de assassinato e homicídio do ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin passe de terceiro para primeiro grau e que os outros dois policiais sejam processados ​​"em toda a extensão da lei".

"Essencialmente, George morreu porque precisava respirar", disse Crump. /WP